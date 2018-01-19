У Нацбанку показали, де знаходиться Гонтарева (фото)

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева, яка подала у відставку, перебуває в Києві та готова відзвітувати перед Верховною Радою.

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Про це повідомила прес-служба НБУ в соцмережі Facebook, розмістивши відповідні фотографії.

За інформацією прес-служби, сьогодні Гонтарева очікувала можливості виступити зі звітом у Верховній Раді та відвідала НБУ.

Президент України Петро Порошенко вчора, 18 січня, подав до парламенту проекти рішень про звільнення Гонтаревої з посади голови НБУ і призначення на її місце Якова Смолія, який в даний час виконує обов'язки голови НБУ.

До звільнення чинна голова НБУ має відзвітувати перед Верховною Радою України.

Довідка УНІАН. Після трирічного перебування на посаді Гонтарева подала президенту Порошенко прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку.

З 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Смолій.

Згідно з Конституцією України, глава держави має представити на розгляд Верховної Ради нову кандидатуру на посаду голови НБУ.