Чергові антирекорди: Нацбанк продовжує опускати офіційний курс гривні
Вартість європейської валюти в курсах Національного банку досягла 35,35 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2884.4816 (19 січня – 2877.7485)
100 EUR – 3534.9322 (19 січня – 3520.9253)
10 RUR – 5.0972 (19 січня – 5.0701)
У п'ятницю, 19 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 28,77/28,81 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно із серединою торгів гривня зміцнилася щодо долара на 7 копійок.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 35,22/35,27 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 28,8448 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 632 угоди на суму 374,42 млн дол.