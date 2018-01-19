Чергові антирекорди: Нацбанк продовжує опускати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2884.4816 (19 січня – 2877.7485)

100 EUR – 3534.9322 (19 січня – 3520.9253)

10 RUR – 5.0972 (19 січня – 5.0701)

У п'ятницю, 19 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 28,77/28,81 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно із серединою торгів гривня зміцнилася щодо долара на 7 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 35,22/35,27 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 28,8448 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 632 угоди на суму 374,42 млн дол.