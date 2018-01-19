Нацбанк хоче розраховувати офіційний курс гривні по-новому

Національний банк України розглядає можливість переходу від методики розрахунку офіційного курсу гривні до долара США в системі ВалКлі до його розрахунку на основі інформації з торгово-інформаційних систем (ТІС) Bloomberg і Reuters.

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Про це повідомляється на сайті регулятора.

У повідомленні наголошується, що зараз офіційний курс гривні розраховується як середньозважене значення за всіма міжбанківськими операціями за день за даними ВалКлі. Національний банк вважає за необхідне перейти до його розрахунку на основі даних Bloomberg і Reuters про реальні ринкові угоди і з відсіканням угод з екстремальними параметрами.

Як пояснив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко, таким чином зменшиться навантаження на банки в частині формування звітності завдяки відмові від обов'язкової реєстрації угод у системі ВалКлі.

Також повідомляється, що Національний банк планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод в ТІС. Цей функціонал, впровадження якого зараз обговорюється з учасниками ринку, дасть змогу забезпечити на міжбанківському валютному ринку постійну наявність твердих цін на купівлю-продаж іноземної валюти і швидке укладання угод за найкращими курсовими параметрами.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 1 листопада 2016 року змінив підхід до розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют. Раніше курс розраховувався як середньозважений курс продавців і покупців, що склався за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України. Після змін розрахунок став включати тільки угоди між банками, а також між банками і НБУ.

ВалКлі - власний програмний комплекс Національного банку, в якому банки на сьогодні здійснюють підтвердження всіх своїх угод з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському ринку.