Міністр фінансів про співпрацю з МВФ: Якщо реформ не буде, не буде і програми

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що наразі нова програма співробітництва Києва з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не обговорюється.

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Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня».

«Нова програма не обговорюється. І що могло б у ній бути? Невиконані пункти нинішнього меморандуму? А смисл? Нам необхідно в рамках діючого співробітництва реалізувати максимум для країни. Насамперед ідеться про пріоритетні реформи, необхідні в рамках цієї програми. Тільки після її виконання ми можемо думати про наступні кроки у співробітництві з Фондом», - зазначив він.

Данилюк зазначив, що Мінфін спрямовує зусилля на успішне продовження програми МВФ. «Неотримання жодного траншу цього року і виліт із програми МВФ - це синоніми насправді, оскільки програма закінчується в першому кварталі 2019-го. Зараз мої значні зусилля спрямовано на успішне продовження програми МВФ. Бачимо, що є певна затримка з цим траншем, тому що деякі ключові закони вчасно не були розглянуті парламентом. Один із них, про приватизацію, розглядається цього тижня (закон було ухвалено. - Ред.)», - зазначив він.

Міністр також наголосив на необхідності продовження реформ у рамках нинішньої програми з МВФ. «Звичайно, передвиборний рік, як справедливо багато хто зазначає, все ускладнює. Але ми досягли певного темпу змін, наростили інерцію, цю швидкість руху важливо не втратити і імплементувати ті закони, які вже були, і ті, які ще будуть ухвалені. Для цього фокус має бути не на виборах, а на реформах. Ми собі не можемо дозволити зупинитися. А якщо ми це зробимо, то питання про продовження програми МВФ у нас взагалі не виникне. Якщо реформ не буде, не буде й програми, тут усе просто. Це розуміють і президент, і прем'єр, тому я впевнений у прогресі», - додав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МВФ зазначали, що для завершення четвертого перегляду програми співробітництва і отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність із імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік із дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк України розраховує в 2018 році отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 млрд дол.

Очікується, що директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард і президент Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) 23-26 січня обговорять необхідні реформи в Україні для виділення країні наступного кредитного траншу в рамках програми співробітництва.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.