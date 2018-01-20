Нобелівський лауреат пророкує "тотальний колапс" біткойна

Американський вчений, лауреат Нобелівської премії з економіки Роберт Шиллер заявив, що біткойн чекає «тотальний колапс».

Читайте такожКурс біткойна за добу обвалився на 25%При цьому він зазначив, що «бульбашки є у багатьох сферах», це стосується не тільки біткойна.

Ситуація з криптовалютою нагадала економісту «тюльпаноманію» в Нідерландах. «Ось золото - воно має цінність, незалежно від того, вкладають в нього чи ні», - розповів Шиллер CNBC.