Нобелівський лауреат пророкує "тотальний колапс" біткойна
15:54, 20 січня 2018Фінанси
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Він зазначив, що "бульбашки є у багатьох сферах", це стосується не тільки біткойна.
Ілюстрація REUTERS
Американський вчений, лауреат Нобелівської премії з економіки Роберт Шиллер заявив, що біткойн чекає «тотальний колапс».
Читайте такожКурс біткойна за добу обвалився на 25%При цьому він зазначив, що «бульбашки є у багатьох сферах», це стосується не тільки біткойна.
Ситуація з криптовалютою нагадала економісту «тюльпаноманію» в Нідерландах. «Ось золото - воно має цінність, незалежно від того, вкладають в нього чи ні», - розповів Шиллер CNBC.
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