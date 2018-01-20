Данилюк про конфісковані "гроші Януковича": Моє завдання зробити так, щоб їх ефективно використовували

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє про необхідність ефективного використання коштів, конфіскованих у представників оточення екс-президента України Віктора Януковича.

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Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

«Почнемо з того, що «гроші Януковича» були заарештовані ще кілька років тому і перебували на рахунках державних банків до моменту конфіскації. Але до конфіскації використовувати їх у бюджеті не було можливості», - зазначив він.

«Зараз гроші в бюджеті. Моє завдання зробити так, щоб їх ефективно використали. Я дуже не хочу, щоб зараз, під загальне тюкання, хтось на факті конфіскації побудував політичну кар'єру, а конфісковані гроші в підсумку розчинилися», - додав міністр.

Він наголосив, що «за великим рахунком, ці гроші були вкрадені, вичавлені з бізнесу в роки Януковича».

«Однією з моїх пропозицій було за рахунок частини цих грошей погасити заборгованість держави перед бізнесом за переплати з податку на прибуток. (Президент, до речі, теж цю ідею підтримав.) Щоб бізнес міг ефективніше розвиватися, створювати нові робочі місця. І, звісно, частину грошей інвестувати в оборону», - сказав Данилюк.

«У будь-якому разі, витрачати їх треба з розумом. Витратити гроші у нас багато хто вміє, тому що відповідати за кожну копійку не навчений. Але такі вливання у бюджет не відбуватимуться щороку. І ставитися до їх розподілу треба не як до щорічної манни небесної, а як до одноразових надходжень. Планувати видатки бюджету потрібно, виходячи з можливостей економіки. І якщо бізнес не розвивається, у тому числі через тиск силовиків (я не маю на увазі тих, хто захищає країну на фронті), то збільшення фінансування цих служб вочевидь недоречне», - резюмував міністр.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов і генпрокурор Луценко заявили про набрання законної сили рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення. Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до Януковича, і в червні 2014 року заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд доларів.

17 січня 2018 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що більша частина конфіскованих в оточення Януковича коштів пішли на потреби Міністерства оборони, зокрема на виробництво ракетних комплексів для армії. Також, зазначив Луценко, внаслідок спецконфіскації Державна прикордонна служба отримала 700 млн грн, Національна гвардія – 900 млн грн, Національна поліція - 1 млрд 480 млн гривень.