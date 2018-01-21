Україна в боргах: екс-міністр пояснив, коли в Україні може настати дефолт

У разі продовження ліберальної економічної політики Україну чекає дефолт.

Таку думку на чаті в "Главреді" висловив колишній міністр економіки України Віктор Суслов.

Він пояснив, що Україні немає чим сплатити зростаючий імпорт іноземних товарів.

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"Тому що нам немає чим повертати зовнішні борги України. І без грошей МВФ і, я підкреслюю, у разі продовження колишньої ліберальної політики дефолт дійсно неминучий", — заявив економіст.

За його словами, кредити МВФ не усувають загрозу дефолту — вони лише відсувають її в часі. Дефолт буде пізніше і в умовах, коли борги будуть ще більше, додав Суслов.

Нагадаємо, експерт розповів, що Україна в разі припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом втратить доступ до зовнішніх ринків залучення грошей, почне скорочувати економічне зростання і витрачати резерви.