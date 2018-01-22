Суд Лондона сьогодні розгляне спір України і Росії щодо "боргу Януковича" на $3 мільярди

Апеляційний суд Лондона сьогодні, 22 січня, розгляне апеляцію України на рішення Високого суду Лондона, що зобов'язує виплатити Росії 3 млрд дол. «боргу Януковича» за випущеними нашою країною в 2013 році єврооблігаціями.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

«Так, (засідання суду - УНІАН) відбудеться 22 січня», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона в січні почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 млрд дол., викупленим РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім головою нашої держави Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит «хабарем» Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, в той час як російська сторона наполягає на його погашенні.

29 березня Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі, проте Міністерство фінансів заявило про наміри подати апеляцію на це рішення. Високий суд Лондона в кінці липня задовольнив клопотання про повне припинення виконання рішення щодо "кредиту Януковича" на 3 млрд дол. до завершення розгляду апеляції нашої країни.