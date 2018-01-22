Суд Лондона сьогодні розгляне спір України і Росії щодо "боргу Януковича" на $3 мільярди
Високий суд Лондона минулого року призупинив зобов'язання України щодо виплати боргу до розгляду апеляції.
Апеляційний суд Лондона сьогодні, 22 січня, розгляне апеляцію України на рішення Високого суду Лондона, що зобов'язує виплатити Росії 3 млрд дол. «боргу Януковича» за випущеними нашою країною в 2013 році єврооблігаціями.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.
«Так, (засідання суду - УНІАН) відбудеться 22 січня», - відзначили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона в січні почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 млрд дол., викупленим РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім головою нашої держави Віктором Януковичем.
Україна вважає цей кредит «хабарем» Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, в той час як російська сторона наполягає на його погашенні.
29 березня Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі, проте Міністерство фінансів заявило про наміри подати апеляцію на це рішення. Високий суд Лондона в кінці липня задовольнив клопотання про повне припинення виконання рішення щодо "кредиту Януковича" на 3 млрд дол. до завершення розгляду апеляції нашої країни.