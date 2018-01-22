Гройсман розповів про причини падіння гривні

Зниження курсу гривні у січні пов'язане зі зменшенням експортної виручки і необхідністю здійснення зовнішніх виплат.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV.

«Курс вільно регульований ... Наприклад, у січні йде зменшення експорту з України, якщо йде зменшення експорту - менше валюти надходить в Україну, а є зовнішні виплати, які ми робимо з України», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що це викликає дисбаланс, який і провокує падіння курсу національної валюти.

«Тут є певні дисбаланси, і виникають коливання курсу, який досить гнучкий. Але коли все починає працювати нормально, коли ми почнемо експортувати, то ситуація стабілізується і все залишається в прогнозованих межах. У минулому році було те саме», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 грн/дол. За 2017 рік девальвація гривні до долара становила 88 копійок, або 3,2%. Історичний мінімум курсу української гривні до долара США було зафіксовано у лютому 2015 року, він становив 30,01 грн/дол.

Вартість купівлі долара в київських небанківських обмінних параграфах 19 січня становить 28,90 грн, євро - 35,40 грн.