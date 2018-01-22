"Шатдаун" триває: Сенат США переніс голосування щодо відновлення роботи уряду

Сенат США переніс голосування щодо тимчасового бюджету. Лідер республіканської більшості в Сенаті призначив на 12 годину понеділка (19.00 за київським часом) голосування щодо відновлення роботи уряду США в повному обсязі.

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Законодавцям запропонують ухвалити рішення про фінансування уряду щонайменше ще на три тижні, повідомляє «Голос Америки».

Лідери і члени обох партій витратили неділю на наради і переговори, і сподіваються знайти вихід з глухого кута в питанні імміграції, яка призвела до закриття уряду. Однак наскільки серйозного прогресу вдалося досягти – незрозуміло.

Тим часом, федеральні відомства готуються відправити працівників у адміністративні відпустки та припинити значну частину своєї роботи, якщо законодавці не домовляться.

За останні роки уряд США кілька разів частково закривався через неприйняття бюджету. В останній раз це відбулося в 2013 році через тупик у міжпартійних дебатах про охорону здоров'я. Тоді уряд залишався закритим протягом 16 днів, і в неоплачувану відпустку були відправлені близько 850 тисяч держслужбовців.