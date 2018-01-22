Гривня продовжує падати: долар все ближче до нової психологічної позначки
Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,85/28,88 грн/дол. Порівняно з відкриттям торгів гривня знизилася до долара на 6 копійок.
У понеділок, 22 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 28,85/28,88 грн/дол.
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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня знизилася до долара на 6 копійок.
Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 35,31/35,35 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,5094/0,5105 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 28,8715 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 168 угод на суму 88,76 млн дол.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 19 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,77/28,81 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 35,22/35,27 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.