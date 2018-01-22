Нацбанк назвав суму багатомільярдного боргу України перед МВФ

Сумарний борг України перед Міжнародним валютним фондом на поточний момент становить 12,1 млрд дол.

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Про це в ході брифінгу заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

«На сьогодні є зобов'язання Національного банку перед Міжнародним валютним фондом у сумі 7,2 млрд дол., є також зобов'язання Міністерства фінансів перед Міжнародним валютним фондом у сумі 4,9 млрд дол. Тобто загалом зобов'язання перед МВФ 12,1 млрд дол.», - сказав Чурій.

Заступник голови НБУ зазначив, що на сьогодні активи НБУ, які входять до валових резервів, становлять 18,8 млрд дол. При цьому загальна сума зобов'язань НБУ становить 9,1 млрд дол. Міжнародні зобов'язання НБУ складаються з кредитів МВФ і зобов'язань перед іншими кредиторами, зокрема Державною казначейською службою та центробанком Швейцарії.

За словами Чурія, таким чином, валютна позиція або власні кошти НБУ в іноземній валюті становлять 9,7 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МВФ зазначали, що для завершення четвертого перегляду програми співробітництва і отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність із імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік із дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк України розраховує в 2018 році отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 млрд дол.

Очікується, що директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард і президент Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) 23-26 січня обговорять необхідні реформи в Україні для виділення країні наступного кредитного траншу в рамках програми співробітництва.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.