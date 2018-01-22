Аудитори Житомирщини у минулому році забезпечили відшкодування втрат більш як на 26 мільйонів

На Житомирщині торік аудитори забезпечили відшкодування втрат більш як на 26 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.

Як зазначається уповідомленні, фахівці цього управління протягом 2017 року за результатами проведених ревізій забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 26,4 млн грн.

За результатами контрольних заходів керівники підприємств, установ, організацій, місцевих органів влади і місцевого самоврядування прийняли 99 управлінських рішень та врахували 123 пропозиції за результатами державних фінансових аудитів.

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Правоохоронні органи за матеріалами ревізій розпочали 27 досудових розслідувань та вручили 15 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

До суду пред’явлено 3 позови щодо відшкодування втрат ресурсів на загальну суму понад 2,7 млн грн.

У 27 випадках до порушників бюджетної дисципліни застосували такі заходи впливу, як зупинення операцій із бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань.

Крім того, за недотримання законодавства 127 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 45 – до дисциплінарної і матеріальної, а 19 осіб звільнили з посад.