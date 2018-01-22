Суд відмовився передати UMH Курченка в управління держави
Суд відмовив Генпрокуратурі, зазначивши, що не надано доказів, які підтверджують, що вартість арештованого майна становить понад 350 тис. грн.
Печерський районний суд Києва відмовився передати майно медіахолдингу UMH group Національному агентству з виявлення, розшуку й управління корупційними активами. Про це сказано в матеріалах суду, передає Економічна правда.
Читайте такожЗлочинна організація Курченка завдала державі понад 14 мільярдів гривень збитків – ГПУЗазначається, що арешт на активи було накладено в рамках кримінального провадження проти власника "Східноєвропейської паливно-енергетичної компанії" Сергія Курченка.
Зазначається, що все арештоване нерухоме, рухоме майно, цінні папери, корпоративні права й майнові права інтелектуальної власності медіахолдингу визнані Генеральною прокуратурою 9 січня речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокуратура зазначає, що передача майна холдингу в управління Нацагентству є об'єктивною необхідністю з метою виключення можливості підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи й матеріальні блага.
Суд відмовив Генпрокуратурі, зазначивши, що прокурором не надано доказів, які підтверджують, що вартість арештованого майна становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму (близько 350 тис. грн), як і не надано доказів звернення до власника зазначеного майна про отримання згоди на його передачу Нацагентству.
Крім того, суд зазначив, що цінні папери, корпоративні права й майнові права інтелектуальної власності не підпадають під визначення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об'єктами, які можуть зберегти сліди злочинів.
Як повідомлялося, раніше Печерський районний суд Києва арештував майно, акції й корпоративні права низки компаній медіахолдингу UMH group, що належить бізнесменові Курченку, який оголошений у розшук в Україні й наразі живе у Росії.