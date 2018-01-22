У Нацбанку повідомили, скільки тонн золота в резервах України

Обсяг золота в золотовалютних резервах України складає 25 тонн, або близько 1 мільярда доларів США, що становить 6% обсягу валових резервів Національного банку України.

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Про це в ході брифінгу заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурий.

"Якщо порівняти нас на Ксеніряфоні інших країн, то дійсно ми - не найбільша країна за запасами золота в золотовалютних резервах, у нас усього 6%, 25 тонн. Найбільші запаси золота в резервах США, Німеччини, Італії, Франції", - сказав він.

Чурий зазначив, що 25 тонн золота можуть поміститися в кубі зі сторонами 1,1 метра. При цьому, за його словами, обсяг всіх резервів золота центробанків світу становить 33,7 тисячі тонн, або на 1,3 трильйона доларів, і вони можуть поміститися в кубі зі сторонами 12 метрів.

"Нацбанк постійно поповнює свої резерви, які розміщені в золоті. У нас є підрозділ, який називається казначейство, і це підрозділ скуповують брухт дорогоцінних металів", - сказав Чурий.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року склали 18,808 мільярда доларів, що на 21% вище показника на 1 січня 2017 року.