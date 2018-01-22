У київських обмінниках трохи подешевшали долар і євро

Вартість купівлі долара в київських небанківських обмінних пунктах 22 січня становить 28,85 грн, євро - 35,30 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,60 грн/дол., євро - 35,00 грн/євро.

У п'ятницю, 19 січня, вартість купівлі долара в київських небанківських обмінних пунктах становила 28,90 грн, євро - 35,40 грн.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:00 встановився на рівні 28,8760 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 314 угод на суму 161,4 млн дол.