У київських обмінниках трохи подешевшали долар і євро
15:25, 22 січня 2018Фінанси
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Вартість долара в обмінниках Києва знизилася до 28,85 грн, євро – до 35,30 грн. Продати долари можна по 28,60 грн/дол., євро – 35,00 грн/євро.
Гривня трохи зміцнилася / фото УНІАН
Вартість купівлі долара в київських небанківських обмінних пунктах 22 січня становить 28,85 грн, євро - 35,30 грн.
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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,60 грн/дол., євро - 35,00 грн/євро.
У п'ятницю, 19 січня, вартість купівлі долара в київських небанківських обмінних пунктах становила 28,90 грн, євро - 35,40 грн.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:00 встановився на рівні 28,8760 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 314 угод на суму 161,4 млн дол.
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