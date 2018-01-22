Фонд гарантування продовжив на рік ліквідацію двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на рік до 29 січня 2019 року продовжив ликвидцаю банків "Демарк" та "Порто-Франко". Як повідомила прес-служба фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідаторів банків.

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Довідка УНІАН. Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку "Демарк" в січні 2015 року після рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 29 вересня 2014 року.

Банк "Демарк" (м. Чернігів) працює на ринку України з 1992 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів згідно з класифікацією Національного банку України.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 30 січня 2015 року почав процедуру ліквідації банку "Порто-Франко".

Банк "Порто-Франко" (м. Одеса) працює на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов. За інформацією банку, його основним власником був бізнесмен Мирослав Школенко, який володів 83,4314% акцій банку.