Експерт з Уолл-стріт прогнозує обвал біткойна до $1 тисячі вже цьогоріч

Ветеран Уолл-стріт, Пітер Буоквар прогнозує ринку криптовалют епічний крах, повідомляє CNBC. І хоча він не знає, буде це стрімкий обвал чи повільне і поступове зниження, експерт переконаний, що це точно відбудеться.

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Зокрема, Буоквар, головний спеціаліст з інвестицій в Bleakley Advisory Group, назвав кріптовалюти величезною бульбашкою, з якої вже виходить повітря.

"Коли щось розвивається по параболі, то зазвичай воно закінчується в точці, звідки ця парабола почалася", - сказав він в інтерв'ю CNBC.

Буоквар стверджує, що біткойн впаде на 90% від нинішнього рівня. Він назвав це класичною мильною бульбашкою.

Він додав, що не здивується, якщо наступного року він коштуватиме в районі $1 тисячі – $3 тисяч.

Саме стільки рік тому коштував біткойн, найбільший гравець на криптовалютном ринку, хоча наразі він торгується в районі $11 тисяч.

Буоквар передбачає майбутній колапс криптовалют, оскільки по всьому світу зростають процентні ставки. Він звинувачує центробанки, в тому числі Федеральний резерв, у захопленні криптовалютами через їх легку грошову політику, яку розробили для подолання наслідків світової фінансової кризи.

Він вважає, щойно ринок криптовалют впаде, інвестори одразу змінять своє ставлення до ризикових активів. За словами Буоквара, фондовий ринок міг бачити супутній цьому збиток, але все це було засноване на психології – а не на чомусь фундаментально неправильному в економіці.