Суд Лондона повідомив подробиці розгляду справи щодо "боргу Януковича"

Апеляційний суд Лондона сьогодні почне розгляд апеляції України на рішення Високого суду Лондона, що зобов'язує виплатити Росії 3 мільярди доларів "боргу Януковича" за випущеними нашою країною в 2013 році єврооблігаціями. Про це повідомляється на сайті суду.

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Апеляцію будуть розглядати віце-президент підрозділу цивільного Апеляційного суду Глостер, судді Гросс і Девід Річардс.

Ймовірна тривалість слухань по справі становить 25 годин.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона в січні минулого року почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 мільярди доларів, викупленим РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім главою нашої держави Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишньої української влади за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

29 березня Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі, проте Міністерство фінансів заявило про наміри подати апеляцію на це рішення. Високий суд Лондона в кінці липня задовольнив клопотання про повне припинення виконання рішення по "кредиту Януковича" на 3 мільярди доларів до завершення розгляду апеляції нашої країни.