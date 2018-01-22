Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла на 8,8%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у 2017 році виріс на 8,8% порівняно з 2016 роком, повідомляється на сайті Державної служби статистики України. При цьому Держстат поки не оприлюднив абсолютних значень.

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Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській, Одеській, Львівській, Черкаській, Київській та Вінницькій областях - на 17,2%, 14,1%, 13,5%, 12,3%, 11,7% і 11% відповідно.

За інформацією Держстату, оборот роздрібної торгівлі у грудні 2017 року порівняно з листопадом збільшився на 22,2%, а з груднем 2016 року - на 16,1%.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% порівняно з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.