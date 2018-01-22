Долар дорожчає, євро застиг на місці: курс гривні від Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2887,5837 (22 січня – 2884,4816)

100 EUR – 3534,1137 (22 січня – 3534,9322)

10 RUR – 5,0994 (22 січня – 5,0972)

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22 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,88/28,91 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня знизилася відносно долара на 10 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 35,38/35,41 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,5056/0,5067 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,8758 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 446 угоди на суму 240,04 мільйона доларів.