Фонд гарантування підрахував втрати від доведення "Дельта Банку" до банкрутства

Орієнтовна сума втрат кредиторів в результаті доведення до банкрутства "Дельта Банку", за попередніми оцінками Фонду гарантування вкладів, становить не менше 24,5 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду.

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У повідомленні зазначається, що Фонд провів виплати гарантованих сум (в межах 200 тисяч гривень) вкладникам "Дельта Банку" на загальну суму 16,15 мільярда гривень. На сьогоднішній день незадоволені вимоги Фонду гарантування, як кредитора третьої черги, складають 14,9 мільярда гривень. Заборгованість банку перед Національним банком становить 7,6 мільярда гривень.

"Уповноважена особа Фонду гарантування виявило факти, які можуть свідчити про шахрайство колишніх акціонерів і топ-менеджерів "Дельта Банку" з метою отримання рефінансування. Встановлено, що в забезпечення рефінансування передавався один і той самий кредитний портфель, хоча в кожному з відповідних угод стверджувалося, що цей заставу вільний від обтяжень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Фонду, в банку відбувалося систематичне спотворення даних бухгалтерського обліку і пруденційної звітності, які надавалися в НБУ. Нормативи розраховувалися на підставі помилкових даних обліку, які враховували фактично неіснуючі кошти, не відображали обтяження реальних коштів банку на кореспондентських рахунках в іноземних банках тощо. Це призвело до системного і тривалого приховування неналежного фінансового стану банку і до безпідставного отримання кредитів рефінансування.

Довідка УНІАН. "Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.

З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація, а з 8 жовтня 2015 року Фонд гарантування приступив до ліквідації фінустанови.