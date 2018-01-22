МВФ покращив прогноз зростання світової економіки на 2018-2019 роки

У Міжнародному валютному фонді заявили, що очікують на зростання темпів світової економіки на 3,9% в 2018 і 2019 роках. Відповідно до звіту від 22 січня, це на 0,2 процентних пункти вище, ніж у прогнозі фонду за жовтень 2017 року, повідомляє "Радіо Свобода".

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У МВФ покращення перспектив для світової економіки пов’язують, зокрема, частково із зниженням податків у США.

Економічна активність в Європі та Азії, за даними МВФ, торік була більшою, ніж очікувалося, а глобальне зростання в 2017 році оцінюється на рівні 3,7 відсотка, що на 0,1 процентних пункти вище за прогноз у жовтні.

"Перегляд відображає збільшення темпів зростання світової економіки і очікуваний вплив недавно схвалених змін податкової політики США", – йдеться в оновленому звіті МВФ "Перспективи розвитку світової економіки".

Згідно зі звітом, 120 економік, на які припадає три чверті світової економічної активності, торік показали найбільше глобальне зростання з 2010 року.

Відповідно до оновленого прогнозу, цьогоріч економіка Росії зросте на 1,7 відсотка (на 0,1 процентних пункти вище, ніж в жовтневій оцінці). Прогноз на 2019 рік щодо зростання на 1,5 відсотка не змінився.

Економіка країн колишнього Радянського Союзу, так званої СНД, включаючи Україну, цьогоріч зросте на 2,2 відсотка, а наступного року – на 2,1 відсотка, заявили в МВФ.

Уряд прогнозує, що ВВП України у 2018 році зростатиме на 3%. Рівень безробіття в Кабміні оцінили у 9,1%, прогноз інфляції погіршили з 7% до 9%.