У Кабміні вирішили не зобов'язувати всіх ФОПів встановлювати платіжні термінали

Мінекономрозвитку своєю постановою не буде зобов'язувати всіх підприємців в обов'язковому порядку встановлювати платіжні термінали, йдеться в поясненні міністерства.

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"Запропоноване до обговорення постанова - один із кроків в рамках політики уряду та Національного банку щодо збільшення безготівкових розрахунків та наближення країни до європейських стандартів торгового і банківського обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МЕРТ, воно зобов'язує продавців і постачальників послуг надати клієнтам можливість оплатити товар або послугу безготівково: або з використанням електронних платіжних засобів і платіжних пристроїв, або через електронні платіжні сервіси.

"Але це не зобов'язує всіх підприємців в обов'язковому порядку встановлювати платіжні термінали. Підприємці можуть організувати розрахунки з допомогою платіжних сервісів, які не вимагають наявності фізичної платіжного пристрою. Наприклад, оплату можна буде здійснювати через інтернет-банкінг, платіжні сервіси онлайн, з використанням mVisa, QR-коду чи переказу з карти на карту та інше", - пояснили в міністерстві.

Одночасно, це постанова спрощує використання звичайних платіжних терміналів: підприємці не будуть зобов'язані їх купувати, але будуть мати можливість орендувати такі пристрої, або навіть отримати їх безкоштовно на умовах банків-еквайрів.

Крім того, кілька підприємців можуть використовувати один термінал, адже технологічна можливість здійснення зарахувань на різні рахунки через один пристрій вже давно реалізовано виробниками і банками.

Крім того, запровадження обов'язку здійснення безготівкових розрахунків жодним чином не обмежує підприємців у використанні готівки в межах діючих правил.