Журналісти пояснили, як зростання тарифів вплине на ціни в Україні у 2018 (відео)

Поки прості українці святкували новорічні свята, чиновники у Кабміні разом із Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), нашвидкоруч піднімали тарифи на електроенергію - цього разу для непобутових споживачів.

Читайте такожПрем'єр вважає за необхідне стабілізувати ціни в Україні

Завдяки їхній плідній новорічній праці тарифи піднімуться на 16%: з 1 січня - на 9,5%, а з 1 квітня - ще на 6,1%. Аби все стало зрозуміло, журналісти "Грошей" показали, як вплинуть нові тарифи на ціну простої ковбаси.

Так, наприклад, у магазині наразі палка ковбаси коштує 60 грн, і ледь не чверть з'їдає електроенергія. А з новими тарифами ця частка ще збільшиться аж на 16%. Тож або ви будете купувати цю ковбасу дорожче, або підприємству доведеться скорочувати витрати.

Так, режим суворої економії вже увімкнули в університеті імені Т. Шевченка: тут до березня переходять на дистанційне навчання. Аналогічна проблема і в деяких інших вишах по всій країні. Затягнути паски мають державні, бюджетні й навіть громадські організації.

У 2017 році за електроенергію українці віддали 160 млрд грн, а у 2018 ця сума зросте ще на 25 млрд, зазначають журналісти.

Як повідомляв УНІАН, керівники українських підприємств очікують зростання споживчої інфляції в Україні у 2018 році на 10,4%, тоді як у минулому кварталі цей прогноз був 10%.