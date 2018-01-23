При впровадженні податку на виведений капітал втрати бюджету можуть перевищити 80 млрд грн - ДФС

Втрати бюджету після впровадженя податку на виведений капітал можуть сягнути 80 млрд грн, повідомив начальник Офісу великих платників податків Євген Бамбізов в інтерв’ю Укрновинам.

"Я б обережно підходив до питання введення податку на виведений капітал, - сказав чиновник. - У нас в 2017 році були безпрецедентні темпи зростання щодо декларування податку на прибуток великими платниками податків. Обсяг декларування зріс на 46% порівняно з 2016 роком. Що стосується сплати, то ми перевищили рівень 2016 року до 2017 на 30%. Це серйозні гроші. Тому розрахунки, які наводять деякі експерти, про те, що втрати можуть становити близько 20-30 млрд гривень, не зовсім правдоподібні. Якщо такі темпи зростання щодо декларування і сплати податку на прибуток будуть зберігатися, то втрати можуть бути близько 80 млрд гривень, а то й більше”.

Крім того, Бамбізов звернув увагу на те, що більшість експертів забувають, що податку на виведений капітал доведеться замінити собою два інших податки: на прибуток і на виплату доходів нерезидентам, так званий податок на репатріацію. “Наразі великий бізнес платить близько 5 млрд гривень на рік тільки податку на репатріацію", - наголосив керівник офісу.

До того ж, за його словами, на сьогодні питання подвійного оподаткування чітко регламентовані й закріплені в конвенціях про запобігання подвійного оподаткування, які доведеться переглянути у разі впровадження змін. Між тим, це значна кількість документів, за кожним з яких – роки роботи і перемовин з іншими країнами.

“Тут необхідно прийняти зважене рішення, - резюмував Бамбізов. - Чи готові ми йти на серйозні втрати в наповненні держбюджету, чи є компенсатори і чи не ляжуть вони додатковим навантаженням на плечі платників податків?”