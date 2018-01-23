У Мінфіні підрахували, на скільки зріс держборг України за минулий рік

Державний і гарантований державою борг України за січень-листопад 2017 року виріс в доларовому еквіваленті на 7,5%, або на 5,36 мільярда доларів, до 76,33 мільярда доларів США станом на 30 листопада.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 6,8%, або на 132 мільярди гривень, до 2,052 трильйона гривень.

Згідно з наведеними даними, в листопаді державний і гарантований державою борг зріс на 0,04 мільярда, або на 0,05%, в доларовому еквіваленті, на 15,06 мільярда, або на 0,74%, - у гривневому еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України у 2016 році зросла на 8,3% в доларовому еквіваленті - до 70,97 мільярда доларів, або в гривневому еквіваленті на 22,7% - до 1,930 трильйона гривень, що відповідає межам річного держбюджету.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трильйона гривень, показник держборгу на кінець 2016 року становить 81,8% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачав граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трильйона гривень.