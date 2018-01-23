На Житомирщині вже 46% родин отримують субсидію - ОДА
13:03, 23 січня 2018Фінанси
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У Житомирській області станом на сьогодні, 23 січня, отримують субсидію 215,5 тисяч родин.
Громадянам, яким один раз вже призначено субсидію на житлово-комунальні послуги, далі призначається соцзахистом автоматично / oda.zt.gov.ua
У Житомирській області вже 46% родин отримують субсидію.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на дані департаменту праці та соціального захисту населення.
Як зазначається у повідомленні, “у Житомирській області станом на сьогодні, 23 січня, отримують субсидію 215,5 тис. родин, що становить 46% від усіх домогосподарств”.
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Нагадаємо, що для отримання житлової субсидії достатньо подати до органів соціального захисту населення заяву та декларацію про доходи.
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