На Житомирщині вже 46% родин отримують субсидію - ОДА

У Житомирській області вже 46% родин отримують субсидію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на дані департаменту праці та соціального захисту населення.

Як зазначається у повідомленні, “у Житомирській області станом на сьогодні, 23 січня, отримують субсидію 215,5 тис. родин, що становить 46% від усіх домогосподарств”.

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Нагадаємо, що для отримання житлової субсидії достатньо подати до органів соціального захисту населення заяву та декларацію про доходи.