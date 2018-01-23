Пін-коди відходять у минуле: з карт Mastercard можна буде платити за відбитком пальця

Mastercard з квітня 2019 року запустить ідентифікацію клієнтів для підтвердження покупок і оплати за допомогою біометричних даних - датчика відбитків пальців або розпізнавання обличчя на вашому пристрої, повідомляє Страна.иа.

Читайте такожНацбанк закликає громадян не розголошувати інформацію про платіжні картки

Відбиток пальця на смартфоні повинен замінити старий спосіб авторизації за допомогою пін-коду, підпису або одноразового пароля по SMS.

"Про підвищений інтерес до біометричних рішень свідчить дедалі більша доступність відповідного функціоналу на планшетах і смартфонах, підтримка подібних рішень споживачами і нові нормативні вимоги ЄС щодо надійної ідентифікації. Переважна більшість споживачів (93%) вибирає біометрію замість паролів для підтвердження платежів", - заявляють в Mastercard.

Нещодавнє дослідження вчених Оксфордського університету, проведене спільно з Mastercard, виявило, що 92% професіоналів в банківському секторі планують впроваджувати біометричні рішення.

Банки також відзначають, що з використанням біометричної аутентифікації їх клієнти набагато охочіше будуть завершувати процес покупки товарів.

Очікується, що частота відмов може скоротитися на 70%, у порівнянні з іншими методами аутентифікації, такими як одноразовий пароль, присланий по SMS.