НБУ намагається врятувати гривню: продав банкам більше $47 мільйонів
Середньозважений курс аукціону становив 28,8526 гривні за долар.
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 23 січня, продав банкам 47,3 мільйона доларів. Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 28,8526 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 48,9 мільйона доларів.
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Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 13:00 встановився на рівні 28,8763 гривні/долар.
Довідка УНІАН. У середу, 23 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,85/28,88 гривні/долар.
Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту наприкінці минулого року напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.
Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.