НБУ намагається врятувати гривню: продав банкам більше $47 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 23 січня, продав банкам 47,3 мільйона доларів. Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 28,8526 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 48,9 мільйона доларів.

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Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 13:00 встановився на рівні 28,8763 гривні/долар.

Довідка УНІАН. У середу, 23 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,85/28,88 гривні/долар.

Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту наприкінці минулого року напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.