В обмінниках знову подорожчали долар і євро

Вартість покупки долара в київських небанківських обмінних пунктах 23 січня становить 28,90 грн, євро - 35,40 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,65 грн/дол., євро – 35,10 грн/євро.

Вартість покупки долара в київських небанківських обмінних пунктах 22 січня становила 28,85 грн, євро - 35,30 грн.

У середу, 23 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,85/28,88 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 35,32/35,36 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5094/0,5105 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 28,8793 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 260 угод на суму 163,78 млн дол.