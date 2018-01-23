Євросоюз виключив 8 країн з "чорного списку" податкових гаваней

Євросоюз виключив вісім країн і територій зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС в податковій сфері належним чином. Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, повідомляє «Європейська правда».

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"Барбадос, Гренада, Республіка Корея, Макао, Монголія, Панама, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати переміщені в окрему категорію юрисдикцій, які підлягають пильному моніторингу", - йдеться в повідомленні.

Рада ЄС пояснила, що виключення країн із чорного списку офшорів базується на експертній оцінці зобов'язань на вищому політичному рівні, взятих цими юрисдикціями щодо усунення вказаних ЄС недоліків.

"Наш список вже довів свою цінність. Юрисдикції по всьому світу працювали над тим, щоб взяти на себе зобов'язання реформувати свою політику", - сказав міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов, яка головує в Раді ЄС.

У "чорному списку" податкових гаваней залишаються 9 країн і територій. У той же час рішення Ради ЄС містить рекомендації щодо скорочення цього списку в разі виконання необхідних кроків.

Юрисдикції, які залишаться в чорному списку: Американське Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршаллові Острови, Намібія, Палау, Сент-Люсія, Самоа, Тринідад і Тобаго.

ЄС прийняв рішення створити єдиний чорний список після чергового витоку офшорних документів під назвою Panama Papers. Рекомендоване виключення Панами може викликати особливий протест.

Представники ЄС заявили, що мета формування чорного списку – підштовхнути юрисдикції до більшої прозорості.