Відповідь тим, хто навчився обманювати ProZorro: Порошенко підписав закон про моніторинг держзакупівель

Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів щодо здійснення моніторингу закупівель.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, закон дозволяє органам державного фінансового контролю здійснювати ефективний моніторинг закупівель з метою запобігання порушенням у цій сфері та дотримання замовниками законодавства на всіх стадіях закупівлі.

Закон сприятиме запобіганню втрат публічних коштів шляхом посилення контролю за публічними закупівлями, а також створює умови для подолання корупції в цій сфері.

Глава держави наголосив, що платформа ProZorro вже оздоровила сектор державних закупівель, заощадивши десятки мільярдів бюджетних коштів.

Президент зазначив, що підписані ним зміни до закону про державні закупівлі впроваджують автоматичний ризик-менеджмент у закупівлях.

«В онлайні працюватиме система ризик-індикаторів, яка сигналізуватиме контролюючому органу про те, що з цим учасником щось не так. Це нововведення адресовано, в першу чергу тим, хто навчився чи вчиться дурити ProZorro. Алгоритми будуть підказувати, куди саме дивитись, як на максимально ранніх стадіях вирахувати тих, хто хоче обійти систему», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 грудня 2017 року ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель», що дозволяє Державній аудиторській службі України (ДАСУ) проводити моніторинг електронних тендерів у системі ProZorro.

Відповідно до закону, рішення Держаудитслужби про початок моніторингу буде публікуватися в системі ProZorro протягом двох днів з моменту його прийняття. Термін проведення моніторингу не перевищуватиме 15 робочих днів. Під час моніторингу фахівці ДАСУ можуть спілкуватися із замовником через ProZorro і просити дати пояснення щодо предмета розслідування. Замовник матиме три робочих дні для надання відповіді. Він також зможе за власною ініціативою надавати пояснення, навіть без запиту від ДАСУ. Весь діалог буде у відкритому доступі в системі ProZorro на картці тендера. Там же будуть публікуватися висновки моніторингу протягом трьох робочих днів з моменту їх складання.

У висновку обов'язково буде міститися опис порушення та зобов'язання щодо усунення цього порушення. У замовника є три робочих дні з моменту оприлюднення висновку, щоб одноразово звернутися до ДАСУ за додатковими роз'ясненнями. Також у замовника є п'ять робочих днів з дня опублікування висновків для завантаження в систему інформації про усунення порушення або про аргументовану незгоду з результатами моніторингу.

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель ProZorro, що поширилися на всіх держзамовників з 1 серпня 2016 року, станом на 23 жовтня становила 32,73 млрд грн.