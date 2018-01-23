У Мін'юсті відзвітували про виплати за рішеннями ЄСПЛ

Україна з 2007 по 2017 роки виплатила 1 млрд 892 млн грн за рішеннями Європейського суду з прав людини, з яких 1 млрд 483 млн грн було виплачено в період з 2014 по 2017 роки, повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька на прес-конференції.

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«На сьогодні ми не маємо прострочених боргів за рішенням Європейського суду з прав людини... Це величезний прогрес, який був відзначений Європейським судом із прав людини та Радою Європи. На сьогодні ми перебуваємо на 5-му місці, обігнавши Росію, Румунію, Угорщину тощо», - відзначила Бернацька.

За її словами, всього з 2014 по 2017 роки Міністерству юстиції вдалося закрити 125 справ із відшкодування громадянам коштів, із них 100 - тільки за останній рік.

Перший заступник міністра зазначила, що для відшкодування збитків, завданих держбюджету внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, Міністерство юстиції подало 823 заяви до Генеральної прокуратури проти компаній або фізичних осіб, які порушували права громадян із 2014 по 2017 роки, на суму понад 85 млн грн, які зачіпають інтереси майже 2000 осіб.

Бернацька повідомила, що правоохоронні органи встановлюють, чи була вина конкретної особи в тому, що ЄСПЛ виніс своє рішення. На сьогодні ще 722 такі заяви Мін'юсту розглядаються в Генеральній прокуратурі. Вони стосуються 5300 осіб, стосовно яких встановлюватиметься вина в порушенні прав із боку конкретних підприємств, установ чи осіб.

«Ми беремося вдосконалити законодавство для того, щоб у кожній справі, за якою було виконано рішення суду, ми мали інструменти разом із правоохоронцями знайти і потім стягнути з цієї особи кошти на користь громадян», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Мін'юст звернувся до Господарського суду міста Києва з проханням стягнути з компанії «Київенерго» 54,2 млн грн як регрес за програним в ЄСПЛ позовом компанії "Золотий Мандарин Ойл".

Також Мін'юст звернувся до Господарського суду Луганської області з проханням стягнути з компанії «Линик» (компанія-оператор Лисичанського НПЗ - «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія») 705,6 млн грн як регрес за програним у Європейському суді з прав людини позовом компанії "Агрокомплекс".