Валютні гойдалки: гривня трохи зміцнилася до долара

У вівторок, 23 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,82/28,85 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, гривня зміцнилася до долара на 6 копійок з відкриття торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 35,39/35,42 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,8648 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 616 угод на суму 498 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, Нацбанк на 24 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2886.4823 (23 січня – 2887.5837)

100 EUR – 3535.6522 (23 січня – 3534.1137)

10 RUR – 5.1168 (23 січня – 5.0994)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,88/28,91 грн/дол. Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 35,38/35,41 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.