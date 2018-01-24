Мін'юст звернувся у суд для стягнення із податкової міліції 5 мільйонів євро

Міністерство юстиції України звернулося до Господарського суду Київської області з проханням стягнути з Державної податкової адміністрації (ДПА) 5 млн євро в якості регресу через програний в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) позов ірландської компанії East/West alliance limited з представництвом в Україні.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Шкляр на прес-конференції.

«Іноземному інвестору було завдано збитків на 5 млн євро за неправомірний арешт майна. Літаки компанії були визнані безхазяйними і продані. Ми звернулися до суду, щоб відшкодувати виплачені кошти», - зазначив він.

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Шкляр додав, що провадження по справі було відкрито 26 грудня 2017 року, перше засідання відбудеться 23 січня.

Як повідомляв УНІАН, для відшкодування збитків, завданих держбюджету внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, Міністерство юстиції подало 823 заяви в Генеральну прокуратуру проти компаній або фізичних осіб, які порушили права громадян з 2014 по 2017 рік, на суму понад 85 млн грн, які зачіпають інтереси майже 2000 осіб.

Мін'юст звернувся в суди з проханням стягнути з компанії «Київенерго» 54,2 млн грн в якості регресу за програним в ЄСПЛ позовом компанії "Золотий Мандарин Ойл", а також стягнути 705,6 млн грн з компанії «Линік» (компанія-оператор Лисичанського НПЗ – «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія») в якості регресу за програним в Європейському суді з прав людини позовом компанії "Агрокомплекс".