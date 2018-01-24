Євросоюз хоче контролювати криптовалюти на предмет відмивання коштів

Європейська комісія закликала трьох фінансових регуляторів ЄС терміново оновити фінансові правила, щоб впоратися з нестабільністю криптовалюти біткойн, після того, як а за рік подорожчала з $1000 до $20 тисяч. Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на лист віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса на адресу регуляторів.

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Біткойн з початку року подорожчав майже в 20 разів, і цього місяця знову був у центрі уваги, коли дві основні американські біржі почали торгувати ф'ючерсами на біткойни.

"Події, які стосуються біткойну і криптовалют в останні тижні вимагають нашої підвищеної уваги", - застеріг Домбровскіс.

За його словами, фінансові регулятори мають скласти нові плани "в терміновому порядку... на тлі останніх ринкових змін".

Домбровскіс також закликав регуляторів "виконати подальшу роботу, щоб оцінити та потенційно покращити застосування регуляторної бази до біткойнів та криптовалют".

"Існують чіткі ризики для інвесторів та споживачів, пов'язані з нестабільністю цін - у тому числі ризик повної втрати інвестицій, невдалих операцій та безпеки, маніпулювання ринком та прогалини відповідальності", - йдеться у листі.

Лист надійшов того ж дня, коли вартість біткойну впала приблизно на 15%, оскільки інвестори злякалися з приводу того, що біржу Південної Кореї зламали хакери.

Минулого тижня країни ЄС домовилися про посилення правил для запобігання відмивання грошей і фінансування тероризму на біржових майданчиках для біткойну та інших віртуальних валют.

Нагадаємо, міністр фінансів Франції закликав обговорити регулювання віртуальної валюти біткоїн на саміті G20 наступного року.