Ілон Маск на 10 років відмовився від зарплати

Ілон Маск відмовився від гарантованої зарплати гендиректора в одній із своїх компаній - Tesla, повідомляє Росбалт.

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"Умови компенсаційного пакету змінені строком на 10 років, протягом яких Маск напевно залишиться біля керма", - йдеться в повідомленні.

Тепер він отримуватиме компенсацію у формі акцій компанії залежно від зростання її капіталізації. При цьому перший транш із запланованих дванадцяти Маск отримає тільки після того, як капіталізація Tesla, яка зараз становить 59 мільярдів доларів, перевищить 100 мільярдів доларів.

"Виплата його компенсації буде на 100% залежати від виконання запланованих показників", - йдеться в повідомленні компанії.

Разом з тим допускається можливість того, що він відійде від ролі головного виконавчого директора і стане, наприклад, виконавчим головою ради директорів.

Для отримання повної компенсації Маску необхідно домогтися збільшення капіталізації Tesla до 650 мільярдів доларів.