За "індексом Біг-Мака" доллар має коштувати менше 9 гривень - The Economist

Українську гривню визнали найбільш недооціненою валютою за "індексом Біг-Мака", повідомляє The Economist.

Читайте такожГройсман розповів про причини падіння гривні

"Індекс Біг-Мак" був винайдений The Economist у 1986 році. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності та використовується як жартівливий показник вартості валюти.

Наприклад, середня ціна біг-маку в Америці в січні 2018 року становила 5,28 долара, тоді як в Китаї він коштував лише 3,17 долара. Таким чином, "індекс Біг-Мака" вказує, що юань недооцінений на 40%.

В Україні у січні 2018 року біг-мак коштував 1,64 долара. Це означає, що гривня недооцінена до долара на 69%.

Курс гривні, за підрахунками The Economist, мав би становити близько 8,9 гривні за доллар.

Однак, згідно з рейтингом, лише у трьох країнах валюта вважається переоціненою – це Швеція, Швейцарія та Норвегія.

"Бургекономіка" не позиціонується як точний показник валютного перекосу. Проте, "індекс Біг-Мак" став світовим стандартом, включений в декілька підручників з економіки, а також є предметом не менше 20 академічних досліджень.