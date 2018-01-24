Реформа ДФС Данилюка призвела б до колапсу фінансової системи України – нардеп

Реорганізація Державної фіскальної служби, на якій продовжує наполягати міністр фінансів Олександр Данилюк, призведе до колапсу фінансової системи України. Про це заявив член комітету парламенту з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак. Коментар нардепа наводить «Деловая столица» у статті «Утопія чи диверсія: куди Данилюк веде Фіскальну службу».

«Я дуже вдячний Кабміну і прем'єру за те, що їм вистачило мужності і здорового глузду скасувати цю так звану «реформу Данилюка». Вона б завалила повністю й нашу роботу, і податкової та митної служб. Я переконаний, що це призвело б до колапсу у фінансовій системі країни. Ви собі можете уявити, в Києві була б одна юридична особа, і будь-який наказ, найменший, який зараз підписує начальник митниці або його заступник, довелося б проганяти через Київ. Це колапс, диверсія, а не реформа», - вважає Антонищак.

Член комітету ВР з питань податкової та митної політики Тетяна Острикова зазначає, що мінфінівська «реформа» створила б додаткові проблеми для бізнесу. При всій своїй безглуздості як антикорупційного заходу «реформа Данилюка» викличе величезний управлінський хаос.

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«Бізнесу, який з чимось не згоден, доведеться звертатися до Києва, при цьому, перебуваючи на кордоні! Оскільки начальник митниці буде один, і він буде перебувати в столиці. А суди? Оспорювання митних протоколів відбуваються, згідно з Митним кодексом, за місцезнаходженням митного органу. Відповідно, якщо ви проживаєте у Львові чи Чернівцях, вам довелося б звертатися в єдиний суд, який розташований у Києві. Наслідки можемо собі уявити», - говорить Острикова.

На її думку, підхід Мінфіну може застосовуватися лише до таких органів, як регулятори, наприклад, до Національного банку, Комісії з цінних паперів, НКРЕКП, оскільки «регулювання повинні йти з центру і бути однаковими по всій країні».

«Але брати й бездумно робити кальку з регулятора і переносити її на реформу ДФС не можна. Не потрібно міністру фінансів створювати якісь теорії змови, в якій нібито він такий борець за справедливість, а всі навколо хочуть підрізати йому крила. Я особисто їздила до Вашингтона, МВФ, пояснювати, чому такий підхід неприпустимий», - розповідає Острикова.

Обурює депутатів не тільки модель ДФС, запропонована Данилюком, але й обраний ним шлях «реформування». Мінфін планував реорганізувати службу рішенням Кабміну, а депутатам і ДФС залишити турботу із корегування законодавчої бази. А це якраз внесення змін до порядку 40 законодавчих актів.

Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів 11 січня 2018 року було прийнято рішення про скасування постанов від 29 березня і 19 липня 2017 року, які передбачали створення Міжрегіональної митниці й головного Міжрегіонального управління ДФС. Незважаючи на рішення Кабміну, міністр фінансів Олександр Данилюк продовжує наполягати на необхідності реорганізації ДФС на основі запропонованої міністерством моделі.