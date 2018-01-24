У Службі зайнятості назвали розміри середніх зарплат і де вони найбільші

Найвищий рівень середньої зарплати в 2017 році в Україні зафіксовано в Києві на рівні 11 тисяч 643 гривні, повідомив в. о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко на прес-конференції.

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"У нас абсолютно різний рівень заробітних плат по регіонах. Найвища заробітна плата, звичайно, у Києві (середня - 11 тисяч 643 гривні), потім йдуть Київська область, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська - в середньому 7 тисяч 400 гривень", - сказав він.