Рада фінансової стабільності назвала основний ризик для України

Основним фактором ризику для фінансової стабільності України з огляду на необхідність здійснення понад 10 млрд дол. зовнішніх виплат у 2018-2019 роках є затримка з продовженням співробітництва з Міжнародним валютним фондом і надходженням наступного траншу офіційного фінансування.

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Про це повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на засідання Ради з фінансової стабільності за участю міністра фінансів Олександра Данилюка, в.о. голови НБУ Якова Смолія та інших.

Члени ради відзначили, що затримка з реалізацією програми перешкоджає залученню коштів від інших міжнародних партнерів України, а також може призвести до зростання вартості запозичень на зовнішніх ринках.

«З огляду на необхідність повернення в 2018-2019 роках понад 10 млрд дол. США в рамках виплат за зовнішнім державним боргом, ризик подальшої затримки з реалізацією програми з МВФ на сьогодні залишається ключовим для України», - йдеться в повідомленні.

Рада закликала всі зацікавлені державні органи сприяти продовженню співробітництва з МВФ та іншими міжнародними донорами.

Водночас, обговорюючи системні ризики, рада підкреслила, що сьогодні зберігається сприятлива світова кон'юнктура для України, а прогнози міжнародних організацій та настрої інвесторів залишаються оптимістичними.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МВФ відзначали, що для завершення четвертого перегляду програми співробітництва й отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік із дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк України розраховує в 2018 році отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 млрд дол.

Очікується, що директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард і президент Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) 23-26 січня обговорять необхідні реформи в Україні для виділення країні наступного кредитного траншу в рамках програми співробітництва.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

Довідка УНІАН. Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України. До її складу входять за посадою голова Національного банку України, міністр фінансів України (співголова Ради), голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, директор-розпорядник ФГВФО, заступник голови національного банку України, заступник міністра фінансів України.