Гривня відходить від шоку і намагається зміцнити свої позиції

Вартість покупки долара в київських небанківських обмінних пунктах 24 січня становить 28,85 грн, євро - 35,40 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 28,65 грн/дол., євро – 35,10 грн/євро.

Вартість покупки долара в київських небанківських обмінних пунктах 23 січня становила 28,90 грн, євро - 35,40 грн.

В середу, 24 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,80/28,83 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 2 копійки.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 35,62/35,66 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5094/0,5105 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 28,8886 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 186 угод на суму 97,48 млн дол.