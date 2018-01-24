Ділова активність і зростання зайнятості в єврозоні показують багаторічні максимуми

Індекс ділової активності (PMI) в єврозоні, за попередньою оцінкою, у січні 2018 році зріс до 58,6 пункту з 58,1 пункту в грудні 2017 року, повідомляє агентство Markit.

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Показник став максимальним за 11 років і 7 місяців, повідомляє RNS.

«Єврозона в 2018 році показує багатообіцяючий старт за зростання ділової активності до максимального показника майже за 12 років. Прискорення зростання індексу вказує на дуже сильне квартальне зростання економіки єврозони на 1%», — прокоментував показники старший економіст Markit IHS Кріс Вільямсон.

Він також зазначив, що зростання зайнятості в єврозоні стало максимальним за 17 років.