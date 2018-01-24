1+1 медіа продаватиме рекламу на власних інтернет-майданчиках через 1+1 Digital Sales

Компанія "1+1 медіа" оголосила про скасування ексклюзивних прав на продаж власного рекламного інвентарю. З 1 лютого 2018 року продаж медійної реклами та спецпроектів на всіх онлайн-майданчиках групи проходитиме через власний сейлз-хаус 1+1 Digital Sales, а також партнерів-селерів на основі аукціону.

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Нові комерційні умови пов’язані з високим попитом на рекламний інвентар медіагрупи. Сьогодні 1+1 медіа об'єднує 11 онлайн-ресурсів: 1plus1.ua, 2plus2.ua, tsn.ua, unian.net, 1plus1.video, tet.tv, glavred.info, telekritika.ua, plus-plus.tv, footballhub.com.ua, biguditv.com. Згідно з даними Gemius, охоплення аудиторії згаданих веб-сайтів складає 5 мільйонів користувачів Уанету, які щомісяця генерують 55 мільйонів переглядів.

"Минулого року знадобилося серйозне перезавантаження наших digital-продажів, тому на той момент, можна сказати, що ми віддали продаж власного рекламного інвентарю на аутсорсинг. За минулий рік ми створили команду, перебудували процеси, а головне – сформували нове бачення. Тепер команда 1+1 Digital Sales готова до самостійної роботи на ринку медійної інтернет-реклами", – говорить Анна Ткаченко, директор діджитал-напрямку 1+1 медіа.

Також зміни стосуються і технічної сторони продажу реклами: 1+1 медіа використовуватиме комплексну платформу для показу оголошень DFP (Google Doubleclick for Publisher). Таким чином група переходить на міжнародні стандарти звітності, гнучкості налаштувань та показу інтернет-реклами. Крім того, платформа Google передбачає прозору звітність та оцінку ефективності при плануванні рекламних кампаній.

Нагадаємо, у вересні 2017 року департамент 1+1 Digital Sales очолив Дмитро Панасюк, в обов'язки якого увійшли продаж медійної реклами на онлайн-майданчиках групи та розвиток нативних спецпроектів.