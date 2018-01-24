У Нацбанку визначились, хто відповідатиме за друк грошей в Україні

Національний банк за результатами відкритого відбору генерального директора Банкнотно-монетного двору Національного банку України призначив на посаду Володимира Баглая.

Читайте такожВ Україні зросла грошова база: в обігу стало більше готівки

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

"Володимир Баглай працює на Банкнотно-монетному дворі вже вісім років. Він досконало знає всі етапи цього складного виробничого процесу і всі сторони цього підприємства зсередини, розуміє важливість дотримання високих стандартів якості продукції. Упевнений, що професіоналізм, досвід численних міжнародних переговорів і бездоганна ділова репутація Володимира Баглая сприятиме його ефективній роботі на цьому відповідальному посту", - зазначив в. о. голови Національного банку України Яків Смолій.

Він додав, що одним з головних пріоритетів у діяльності нового керівника стане закріплення позицій Банкнотно-монетного двору на світовому ринку виробництва захищеного паперу і грошових знаків.

До призначення, з листопада 2017 року, Володимир Баглай виконував обов'язки генерального директора банкнотно-монетного двору Національного банку України, з жовтня 2015 року - працював першим заступником керівника цього підприємства.

Довідка УНІАН. Банкнотно-монетний двір Національного банку України сьогодні на 100% задовольняє потребу української держави у виготовленні власної грошової одиниці: банкнот, розмінних і обігових монет, а також бланків цінних паперів, державних нагород і великого асортименту сувенірної монетної продукції.

Потужності Банкнотно-монетного двору дозволяють забезпечувати не тільки внутрішні потреби України, але й виробляти продукцію для інших держав.

Річна потужність виробництва становить 1,8 млрд банкнот (як для внутрішніх, так і для зовнішніх замовлень), 1,2 млрд обігових монет, близько 1 млн пам'ятних монет з дорогоцінних і недорогоцінних металів, 3500 тонн банкнотного та захищеного паперу, а також близько 200 тис . державних нагород (орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів державних премій України).