У націоналізованому "ПриватБанку" розповіли, коли держава його продасть

Виконання п'ятирічної стратегії розвитку націоналізованого "Приватбанку", яка підготовлена компанією McKinsey, завершиться його приватизацією в 2021 році.

Про це в інтерв'ю FinClub повідомив голова наглядової ради "Приватбанку" Енгін Акчакоча.

"Термін дії стратегії - від самого початку 2018 року і до самої приватизації банку. Ми вже маємо конкретні цілі на кінець 2018 року, на кінець 2019-го і далі", - сказав він.

Приватизація запланована на останній етап реалізації стратегії.

"Щойно ринок буде готовий та на банк буде попит. Стратегія вимагає, щоб ми завершили спрямовані на приватизацію зусилля до 2021 року.", - заявив Акчакоча.

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18 липня 2017 року наглядова рада "Приватбанку" обрала McKinsey&Company для розробки стратегії ПАТ КБ "Приватбанк".

"Важливо розуміти, що стратегія розроблялася McKinsey&Company спільно з "ПриватБанком". Лише після того, як ми отримаємо підтвердження щодо стратегії від власника – Міністерства фінансів, ми зможемо надати інструкції банку, аби він починав працювати згідно з ними", - заявив Акчакоча.

Також він зазначив, що вибір компанії McKinsey був умовою продовження співпраці МВФ з Україною.

"Це була вимога МВФ, щоб стратегію готувала незалежна висококваліфікована компанія. Для деяких проектів важливо, щоб вони були розроблені незалежними компаніями, які спеціалізуються саме на цьому. Тоді підготовлена ідея краще сприймається, її простіше втілити", - підкреслив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Петра Крумханзла на посаду голови правління та подала документи до Національного банку України на його затвердження.

«ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони на пропозицію НБУ.