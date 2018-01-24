Українці за рік сплатили понад 15 мільярдів військового збору

Надходження військового збору до державного бюджету України у 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 31,5%, або на 3,6 млрд грн, до 15 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби.

«Найбільше військового збору сплачено платниками міста Києва - 2,398 млрд грн, 859 млн грн надійшло до бюджету від платників Дніпропетровської області, 810 млн грн - Харківської області і 679 млн грн - Львівської області», - йдеться в повідомленні.

Найбільша сума військового збору у 2017 році в бюджет надійшла в грудні - понад 1,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, військовий збір в Україні введено з 3 серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5% від об'єкта оподаткування.

Платниками збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Для резидента об'єктом оподаткування збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування; іноземні доходи, отримані з джерел за межами України.

Об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування.