Банки-банкрути заборгували НБУ 54 мільярди гривень

Неплатоспроможні банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили заборгованість за кредитами рефінансування НБУ в 2017 році на загальну суму 2,08 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, повністю розрахувалися з НБУ протягом 2017 року два банки - «Порто-Франко», «Платинум банк».

Фонд нагадав, що одним із основних джерел погашення банками заборгованості перед НБУ і задоволення вимог інших кредиторів є продаж Фондом гарантування вкладів фізичних осіб активів ліквідованих банків.

На початок 2018 року 23 ліквідованих банки мають заборгованість за виданими кредитами рефінансування НБУ, загальна сума заборгованості становить 53,7 млрд грн. Найбільшу заборгованість на початок року має банк «Надра» із заборгованістю 12,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 листопада 2017 року становив 63,393 млрд грн, що на 0,4% нижче показника на 1 жовтня.