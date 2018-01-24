Офіційний курс гривні: долар без змін, євро подорожчало

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2886.5367 (24 січня – 2886.4823)

100 EUR – 3565.4501 (24 січня – 3535.6522)

10 RUR – 5.1190 (24 січня – 5.1168)

У середу, 24 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 28,79/28,82 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, гривня зміцнилася щодо долара на 3 копійки з часу відкриття торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 35,6852/35,7195 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 28,8654 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 690 угод на суму 395,74 млн дол.